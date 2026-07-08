NATO Zirvesi'nde yabancı basından tam not

Yabancı basın mensupları, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen organizasyonlardan memnun kaldı.

Dünyanın dört bir köşesinden NATO Ankara Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensupları, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde organizasyon ve sunulan hizmetlere ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Gazeteci Valeriia Proshchenko, zirve sebebiyle yoğun çalışma temposu içinde olunduğunu belirterek, "Organizasyon çok iyi düzenlendiği için ihtiyacımız olan her şeyi kolayca temin edebiliyoruz. Her şey harika işliyor, bu yüzden Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapmasından gerçekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Basın mensubu Antonio Sustecer de zirvenin iyi geçtiğini dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kollarını birbirine kenetleyerek zirveye girişini izlemek ilginçti." dedi.

Gazeteci Raoul Peter Schreinemachers de zirveye ilişkin, "Her şey çok iyi organize edilmiş." değerlendirmesinde bulundu.