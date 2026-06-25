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Albüm: Çin'in Xiong'an Kentinde Farklı Kullanım Senaryolarına Yönelik Yapay Zeka Eğitim Merkezi Kuruldu

Albüm: Çin'in Xiong'an Kentinde Farklı Kullanım Senaryolarına Yönelik Yapay Zeka Eğitim Merkezi Kuruldu
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Çin'in Hebei eyaletindeki Xiong'an kentinde Aralık 2025'ten bu yana faaliyet gösteren somutlaştırılmış yapay zeka eğitim merkezi, gerçek dünya ortamlarını taklit eden simülasyon atölyeleriyle robotların daha akıllı hale gelmesini sağlıyor.

XİONG'AN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde Aralık 2025'ten bu yana çeşitli kullanım senaryolarına yönelik bir somutlaştırılmış yapay zeka eğitim merkezi faaliyet gösteriyor.

Gerçek dünya ortamlarını taklit eden simülasyon atölyeleriyle donatılan merkezde, robotlardan elde edilen büyük miktardaki veriler kullanılarak somutlaştırılmış yapay zeka sistemlerinin daha akıllı hale gelmesi ve farklı alanlarda hizmet verebilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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