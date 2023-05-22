Xinjiang'ın Orta Asya ile Ticareti Ocak-Nisan Aylarında 10 Milyar Doları Aştı

URUMQI, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi gümrüklerinden aktarılan bilgiye göre, bölgenin beş Orta Asya ülkesiyle olan dış ticareti yılın ilk dört ayında yüzde 92,2 artarak 75,11 milyar yuana (yaklaşık 10,7 milyar ABD doları) ulaştı.

URUMQI, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi gümrüklerinden aktarılan bilgiye göre, bölgenin beş Orta Asya ülkesiyle olan dış ticareti yılın ilk dört ayında yüzde 92,2 artarak 75,11 milyar yuana (yaklaşık 10,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Bu rakam, Çin'in Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile bu dönemdeki toplam ticaret hacminin yüzde 43,4'ünü oluşturuyor.

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yılın ilk dört ayında bölgenin en büyük üç ticaret ortağı haline geldi. Xinjiang'ın Kazakistan'la yaptığı ithalat ve ihracat ise yüzde 121,7 artışla 35,48 milyar yuana ulaştı.

Urumqi gümrüğü yetkilisi Wen Ping, Xinjiang'ın İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi olarak politika ve konum avantajlarına tam anlamıyla hakim olmaya devam edeceğini, gümrük işlemlerini kolaylaştırma önlemlerini sürekli olarak optimize edeceğini, sanayi ve tedarik zincirlerini yumuşatacağını, Orta Asya ile ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarını değerlendireceğini ve yüksek düzeyde dışa açılımı ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.