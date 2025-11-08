Haberler

Xinhua ve WAFA Arasında Medya İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Xinhua Haber Ajansı ile Filistin Haber ve Enformasyon Ajansı arasında yapılan mutabakat zaptı ile gazeteci eğitimi ve ortak haber çalışmaları gibi alanlarda işbirliği genişletileceği belirtildi.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı ve Filistin Haber ve Enformasyon Ajansı (WAFA) arasında Beijing'de medya alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ajans, gazeteci eğitimi ve ortak haber çalışmaları gibi alanlarda işbirliğini genişletme konusunda uzlaştı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, medya işbirliğinin halklar arası ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı ve dostluğu güçlendiren bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Fu, iki kurumun çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmesi ve karşılıklı öğrenme ve etkileşim yoluyla ortak kalkınmayı teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Resmi Medya Genel Müdürü ve WAFA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Asaf ise Çin'in medya endüstrisi ve teknolojisinin gelişimine büyük önem verdiklerini ve Xinhua ve diğer Çinli medya kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
