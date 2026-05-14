Xinhua Başkanı, İit Haber Ajansları Birliği Genel Müdürü ile Görüştü

KAHİRE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği Genel Müdürü Muhammed bin ABD Rabbuh el-Yami ile bir araya geldi.

Fu çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Çin ve İslam dünyasının köklü ve dostane bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

Fu, bir asırdır görülmemiş hızda ilerleyen küresel dönüşümler ve medya alanındaki köklü değişimler karşısında Xinhua'nın, İİT Haber Ajansları Birliği ile yakın işbirliğini sürdürmeyi ve medya ile düşünce kuruluşları arasındaki etkileşimi sürekli olarak geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bunun, Çin ile İslam dünyası arasındaki dostluğun derinleştirilmesine ve Küresel Güney içindeki dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesine yeni katkılar sağlayacağını ifade etti.

El-Yami ise Çin ve İslam dünyasının yakın bağlara ve geniş işbirliği olasılıklarına sahip olduğunu vurguladı.

İİT Haber Ajansları Birliği'nin İslam dünyası ile Çin arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye hazır olduğunu kaydeden el-Yami, halklar arasındaki anlayış ve dostluğu güçlendirmek ve Küresel Güney'in sesini ortaklaşa duyurmak için Xinhua ile işbirliğini daha da derinleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

