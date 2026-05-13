Xinhua Haber Ajansı Başkanı, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü

KAHİRE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Fu salı günü gerçekleştirilen görüşmede, içinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Arap devletleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, son 70 yılda Xinhua Haber Ajansı olarak, Arap ülkelerinin ulusal düzeyde kendini güçlendirme yolundaki ve bağımsızlık ve özerklik arayışındaki kalkınma sürecini gerçeğe sadık bir biçimde kayıt altına aldıklarını ve iki taraf arasındaki köklü dostane ilişkiler tarihine tanıklık ettiklerini vurguladı.

Fu, Arap Birliği ile düzenli bir etkileşim mekanizması oluşturmaya, Arap ülkeleriyle medya işbirliğini güçlendirmeye, Arap dünyasının ve Küresel Güney'in uluslararası söylem gücünü artırmak için entelektüel destek sağlamaya ve eşitlik, adalet, dayanışma ve kendini güçlendirme amacıyla Küresel Güney'in sesinin daha gür çıkmasını sağlamak üzere Arap Birliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gayt ise Çin'in kalkınma konusunda yıllar içinde kaydettiği kayda değer başarılara dikkat çekerek, Arap ve Çinli medya ve düşünce kuruluşlarının, iki halk arasındaki iletişimde önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Gayt, Arap-Çin dostluk ve işbirliğini sürekli olarak derinleştirip pekiştirmek üzere iki tarafın, karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımını güçlendirmesini temenni ettiklerini belirtti.

