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Xinhua Başkanı Fu, Beijing'de CNN yöneticisiyle bir araya geldi

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Xinhua Başkanı Fu, Beijing'de CNN yöneticisiyle bir araya geldi
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Xinhua Başkanı Fu Hua, Beijing'de CNN Kıdemli Başkan Yardımcısı Kostas Oikonomou ile pazar günü görüştü. Fu, CNN'in medya zirvesine aktif katılımına teşekkür edip yapay zekayı ihtiyatlı kullanmasını takdir etti; Oikonomou işbirliğini derinleştirmeyi beklediklerini söyledi.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan CNN Kıdemli Başkan Yardımcısı Kostas Oikonomou ile bir araya geldi.

Pazar günü gerçekleştirilen görüşmede, zirveye aktif katılımı dolayısıyla CNN'e teşekkür eden Fu, Xinhua olarak, CNN'in haberciliğine güç katmak üzere yapay zekayı ihtiyatlı biçimde kullanmasını takdir ettiklerini söyledi.

Fu, dünyanın farklı bölgelerindeki ana akım medya kuruluşlarının, geleceğin medyasını daha akıllı hale getirmek üzere etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Oikonomou ise Çin'deki zirveye katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, zirve çerçevesinde iki taraf arasındaki işbirliğini derinleştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

CNN ile Xinhua arasındaki güçlü ortaklıktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Oikonomou, iki kuruluşun, gazetecilik ve yapay zekanın uygulanması alanlarında daha fazla etkileşimde bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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