Xinhua Başkanı Fu, 7. Dünya Medya Zirvesi'nde Mısırlı mevkidaşı Nehas ile görüştü

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi için Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanlığı Medya Merkez İdaresi Başkanı Muhammed Adil İbrahim el-Nehas ile bir araya geldi.

Fu, pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Xinhua'nın Çin-Mısır dostluğuna her zaman tanıklık ettiğini, bu dostluğu kayda geçirdiğini ve desteklediğini söyledi. Fu, haber ve bilgi alışverişini artırmak, bu çok taraflı medya düşünce kuruluşu platformu aracılığıyla Küresel Güney'in sesini duyurmak, tatbiki işbirliği yoluyla dostluğu üst düzeylere taşımak ve iki ülkenin medya sektörlerine ve küresel medyanın gelişimine yeni ve olumlu bir ivme kazandırmak üzere Mısır tarafıyla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Nehas ise Xinhua'nın medyada etkileşim ve işbirliğine yönelik ileri uygulamalarını ve bu alanda yapay zeka teknolojisini kullanmasını takdir ettiklerini söyledi. Nehas, Mısır tarafı olarak personel eğitimi, yapay zeka ve diğer alanlarda Xinhua Haber Ajansı ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua