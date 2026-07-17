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Çin Cumhurbaşkanı Xi: Yapay Zeka Büyük Fırsatlar Kadar Yönetişim Zorluklarını da Beraberinde Getiriyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Yapay Zeka Büyük Fırsatlar Kadar Yönetişim Zorluklarını da Beraberinde Getiriyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yapay zeka teknolojilerinin benzeri görülmemiş bir inovasyon dönemi yarattığını, ancak yönetişim, etik ve güvenlik alanlarında önemli zorluklar doğurduğunu belirtti. 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuşan Xi, uluslararası toplumun bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın yapay zeka teknolojilerinde daha önce benzeri görülmemiş ölçüde güçlü bir inovasyon dönemine girdiğini, bunun da büyük fırsatlar kadar yönetişim alanında önemli zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Xi, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın çağın sorularına yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Xi, insanların düşünen makinelerle nasıl bir arada yaşayacağı, algoritmaların karar alma süreçlerine dahil olduğu durumlarda güvenliğin nasıl sağlanacağı, teknolojilerin ortaya çıkardığı etik sorunların uyarlamalı yönetişim yoluyla nasıl ele alınacağı ve yapay zekayla birlikte uçurum giderek derinleşirken yapay zekadan herkesin nasıl yararlanmasının sağlanacağı sorularını gündeme getirdi.

Xi, bu soruların tüm uluslararası toplum tarafından ciddiyetle ele alınması ve yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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