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Xi Jinping, Norveç Kralı 8. Haakon'a Tahta Çıkış Kutlaması Gönderdi

Xi Jinping, Norveç Kralı 8. Haakon'a Tahta Çıkış Kutlaması Gönderdi
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BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tahta çıkan Norveç Kralı 8. Haakon'a kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tahta çıkan Norveç Kralı 8. Haakon'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, coğrafi olarak birbirinden uzak olsalar da Çin ve Norveç'in köklü bir dostluğa sahip olduğunu belirtti. Xi, Norveç'in Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ve Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 72 yılda Norveç kraliyet ailesinin etkin destek ve teşvikiyle ikili ilişkilerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Xi, çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürekli genişleyerek iki ülke halkına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin-Norveç ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğine dikkat çeken Xi, iki ülke arasındaki dostane etkileşimlerde yeni bir sayfa açmak üzere Kral 8. Haakon ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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