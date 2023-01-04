Xi'nin Yardımcısı Brezilya'nın Yeni Lideriyle Görüştü Güncel Haberler BRASİLİA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da biraraya geldiği Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya, Xi tarafından imzalanan bir mektubu takdim etti, 2 Ocak 2023. BRASİLİA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da biraraya geldiği Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya, Xi tarafından imzalanan bir mektubu takdim etti, 2 Ocak 2023. Wang Qishan, Brezilya hükümetinin daveti üzerine, Luiz Inacio Lula da Silva'nın göreve başlama törenine katıldı ve kendisiyle Brasilia'da biraraya geldi. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Wang Qishan Brasilia Brezilya Lula Güncel Haberler

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