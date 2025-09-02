Xi Jinping ve Vladimir Putin Bir Araya Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tarihi zafer anma törenleri için bir araya geldi. Törenler, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yılı kapsamında düzenleniyor.
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Putin, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin ardından, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için Çin'de bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel