Xi ve Trump, Beijing'de Özel Bir Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Beijing'de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşme, Xi'nin Trump ile bir gün önce yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Xi, Trump'ın ziyaretinin tarihi ve dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, iki tarafın stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi geliştirmeye yönelik yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Xi, "Ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin artırılması ve tarafların birbirlerinin endişelerini uygun şekilde ele alması konusunda önemli ortak mutabakatlara vardık" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Xi, Trump'ın ziyaretinin iki ülke arasında karşılıklı anlayışı artırmaya, karşılıklı güveni pekiştirmeye ve iki halkın refahını iyileştirmeye katkıda bulunacağını ifade etti.

Xi, bunun, Çin ile ABD'nin birbirleriyle iyi geçinmek için doğru yolu bulmasının ve karşılıklı saygı temelinde barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gerçekleştirmesinin, her iki halkın ortak arzusu ve dünya genelindeki insanların beklentisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Başkan Trump'ın hedefi ABD'yi yeniden büyük yapmak iken, benimki ise Çin halkını ulusal yeniden canlanma hedefine doğru yönlendirmek" diyen Xi, iki ülkenin işbirliğini güçlendirerek kendi kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini ilerletebileceklerini ifade etti.

Xi, Çin ve ABD'nin varılan önemli ortak mutabakatları uygulamaya koyması, zorlukla elde edilen olumlu ivmeyi koruması, doğru yönde ilerlemesi, ilişkileri sekteye uğratabilecek unsurlardan kaçınması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua