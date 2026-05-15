Haberler

Xi ve Trump, Beijing'de Özel Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Xi ve Trump, Beijing'de Özel Bir Görüşme Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Xi, görüşmede iki ülke arasında stratejik istikrar temelinde yapıcı ilişkiler geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Beijing'de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşme, Xi'nin Trump ile bir gün önce yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Xi, Trump'ın ziyaretinin tarihi ve dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, iki tarafın stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi geliştirmeye yönelik yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Xi, "Ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin artırılması ve tarafların birbirlerinin endişelerini uygun şekilde ele alması konusunda önemli ortak mutabakatlara vardık" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Xi, Trump'ın ziyaretinin iki ülke arasında karşılıklı anlayışı artırmaya, karşılıklı güveni pekiştirmeye ve iki halkın refahını iyileştirmeye katkıda bulunacağını ifade etti.

Xi, bunun, Çin ile ABD'nin birbirleriyle iyi geçinmek için doğru yolu bulmasının ve karşılıklı saygı temelinde barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gerçekleştirmesinin, her iki halkın ortak arzusu ve dünya genelindeki insanların beklentisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Başkan Trump'ın hedefi ABD'yi yeniden büyük yapmak iken, benimki ise Çin halkını ulusal yeniden canlanma hedefine doğru yönlendirmek" diyen Xi, iki ülkenin işbirliğini güçlendirerek kendi kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini ilerletebileceklerini ifade etti.

Xi, Çin ve ABD'nin varılan önemli ortak mutabakatları uygulamaya koyması, zorlukla elde edilen olumlu ivmeyi koruması, doğru yönde ilerlemesi, ilişkileri sekteye uğratabilecek unsurlardan kaçınması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Özgür Özel’den Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var

WhatsApp krizi büyüyor! Özgür Özel'den de bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı

13 yaşındaki kıza istismar zincirinde üvey babadan pes dedirten sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha