Xi Jinping ve Mnangagwa, Çin-Japon Savaşının 80. Yıldönümünde Bir Araya Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yılı anma törenleri çerçevesinde Beijing'de bir araya geldi. İki lider, ülkeleri arasındaki dayanışmayı vurguladı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için Çin'de bulunan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Xi ve Mnangagwa yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak geleceği paylaşan her koşulda dayanışma içindeki bir topluluk seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
