Xi Jinping ve Mnangagwa, Çin-Japon Savaşının 80. Yıldönümünde Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için Çin'de bulunan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Xi ve Mnangagwa yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak geleceği paylaşan her koşulda dayanışma içindeki bir topluluk seviyesine yükseltildiğini duyurdu.