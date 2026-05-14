Xi: Çin ve ABD Çağımızın Sorularına Birlikte Yanıt Aramalı

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve ABD'nin çağımızın sorularına birlikte yanıt araması gerektiğini söyledi.

Xi, "Küresel düzeyde yüzyıldır görülmemiş dönüşümler giderek hız kazanıyor. Uluslararası konjonktür de değişken ve çalkantılı" diyerek, dünyanın yeni bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı.

Xi, "Çin ve ABD, Tukidides Tuzağı'nı aşıp büyük ülke ilişkilerine yeni bir model oluşturabilir mi? Küresel zorlukların üstesinden birlikte gelip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz? Bunlar, hem tarihi açıdan hem de dünya ve halklar için hayati önem taşıyan sorular. Çağımızın bu sorularına büyük ülkelerin liderlerinin birlikte yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

