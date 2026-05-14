Haberler

Xi: Çin ve ABD Çağımızın Sorularına Birlikte Yanıt Aramalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülkeden küresel sorunlara birlikte cevap bulmalarını istedi. Xi, uluslararası ilişkilerdeki değişimlerin önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve ABD'nin çağımızın sorularına birlikte yanıt araması gerektiğini söyledi.

Xi, "Küresel düzeyde yüzyıldır görülmemiş dönüşümler giderek hız kazanıyor. Uluslararası konjonktür de değişken ve çalkantılı" diyerek, dünyanın yeni bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı.

Xi, "Çin ve ABD, Tukidides Tuzağı'nı aşıp büyük ülke ilişkilerine yeni bir model oluşturabilir mi? Küresel zorlukların üstesinden birlikte gelip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz? Bunlar, hem tarihi açıdan hem de dünya ve halklar için hayati önem taşıyan sorular. Çağımızın bu sorularına büyük ülkelerin liderlerinin birlikte yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu

Türkiye'ye fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti