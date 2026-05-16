Çin Cumhurbaşkanı Xi, Sonbaharda ABD'ye Resmi Ziyarette Bulunacak
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine sonbaharda ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki tarafı görüşmelere hazırlıklı olmaya çağırdı.
BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sonbaharda ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cuma günü sona eren Xi-Trump görüşmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Wang, iki tarafı liderler arasındaki temas ve görüşmeler için kapsamlı hazırlıklar yapmaya, olumlu bir atmosfer oluşturmaya ve daha fazla somut sonuç elde etmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.
Kaynak: Xinhua