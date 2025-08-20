Xi Jinping, Tibet Özerk Bölgesi'nin 60. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin Lhasa'ya Gitti

LHASA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beraberindeki merkezi hükümet heyeti, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere bölgenin merkezi Lhasa'ya gitti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi ve beraberindeki heyet, çarşamba günü havalimanında ve Lhasa kent merkezinde Xizang'daki çeşitli etnik gruplardan insanlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Xi'ye ziyaret sırasında Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı ve merkezi heyet başkanı Wang Huning ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi eşlik ediyor. Wang ve Cai aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri olarak görev yapıyor.