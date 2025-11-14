Xi Jinping, Tayland Kralı ile Buluşarak İki Ülke İlişkilerini Geliştirdi

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede ortak geleceğe sahip bir Çin- Tayland topluluğunun inşasını daha da ilerletmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kralın, resmi ziyarette bulunacağı ilk büyük ülke olarak Çin'i tercih ettiğine ve diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk Tayland Kralı olduğuna dikkat çeken Xi, bunun Çin- Tayland ilişkilerine verilen büyük önemi ve "Çin ve Tayland aile kadar yakındır" şeklinde dile getirilen derin dostluğu tam olarak yansıttığını söyledi.

Xi, Ana Kraliçe Sirikit'in kısa süre önceki vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Tayland kraliyet ailesinin Çin ile köklü ilişkisi olduğunu ve iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Xi, bunu büyük takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve "Çin-Tayland Dostluğunun Altın Yılı" olduğunu hatırlatan Xi, Çin ve Tayland'ın son 50 yılda sürekli değişen uluslararası konjonktürde her zaman birlikte çalışarak birbirlerini desteklediklerini ve böylelikle iki ülkenin iyi birer dost ve ortak haline geldiğini vurguladı.

Xi, bu tarihi dönüm noktasından itibaren önümüzdeki 50 yıl boyunca ortak geleceğe sahip bir Çin-Tayland topluluğunun inşasını daha da ilerletmek ve Çin-Tayland dostluğunda yeni bir sayfa açmak üzere Tayland Kralıyla çalışmak istediğini sözlerine ekledi.