Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland Başbakanı Anutin ile Shanghai'da Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı için Şanghay'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping cuma günü, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere Shanghai'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua