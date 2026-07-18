Haberler

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland Başbakanı Anutin ile Shanghai'da Görüştü

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland Başbakanı Anutin ile Shanghai'da Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı için Şanghay'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping cuma günü, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere Shanghai'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

İnsan ekmeğini yediği yere ihanet eder mi? O etmiş
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ın en ağır vurduğu ilde korkutan deprem
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak