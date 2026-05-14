Çin Cumhurbaşkanı Xi: Taiwan Boğazı'nda Barış ve İstikrarın Korunması Çin ile ABD'nin En Büyük Ortak Paydasıdır

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarın korunmasının, Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu söyledi.

Xi görüşmede, Taiwan meselesini Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olarak niteledi ve bu meselenin uygun şekilde ele alınması halinde ikili ilişkilerin genel olarak istikrarlı seyredeceğini belirtti.

Aksi takdirde iki ülkenin karşı karşıya geleceğini, hatta çatışma yaşayacağını, bunun da ilişkilerin tamamını ciddi tehlikeye atacağını kaydeden Xi, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ile Taiwan Boğazı'nda barışın ateşle su kadar bağdaşmaz olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
