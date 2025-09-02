Haberler

Xi Jinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Xi Jinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşme, Mirziyoyev'in 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve tarihi anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunduğu sırada gerçekleşti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı sabahı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beijing'de bir araya geldi.

Mirziyoyev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
