Xi Jinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı sabahı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beijing'de bir araya geldi.

Mirziyoyev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.