Xi Jinping, Malezya'da İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Ziyarette Bulundu

KUALA LUMPUR, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti.

Xi, salı günü ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı.

Xi, havalimanına varışında yayımlanan yazılı açıklamasında ziyaretinin ikili geleneksel dostluğu daha da derinleştirmeye ve karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Xi, iki tarafa modernleşme çabalarında işbirliğini artırma, medeniyetler arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi ortaklaşa geliştirme ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasını sürekli olarak yeni zirvelere taşıma çağrısı yaptı.

Xi, ziyaretinin Çin ve Malezya'nın ortak çabalarıyla verimli sonuçlar üreterek iki ülke arasında iyi komşuluğa dayanan dostluk ve karşılıklı faydada yeni bir tarihi sayfa açması ve ikili ilişkilerde yeni bir "50 Altın Yılın" başlangıcını teşkil etmesi umudunu dile getirdi.