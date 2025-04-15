Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Xi Jinping, Malezya'da İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Ziyarette Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da resmi bir ziyarette bulundu. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirmek ve karşılıklı güveni artırmak olarak açıklandı.

KUALA LUMPUR, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti.

Xi, salı günü ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı.

Xi, havalimanına varışında yayımlanan yazılı açıklamasında ziyaretinin ikili geleneksel dostluğu daha da derinleştirmeye ve karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Xi, iki tarafa modernleşme çabalarında işbirliğini artırma, medeniyetler arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi ortaklaşa geliştirme ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasını sürekli olarak yeni zirvelere taşıma çağrısı yaptı.

Xi, ziyaretinin Çin ve Malezya'nın ortak çabalarıyla verimli sonuçlar üreterek iki ülke arasında iyi komşuluğa dayanan dostluk ve karşılıklı faydada yeni bir tarihi sayfa açması ve ikili ilişkilerde yeni bir "50 Altın Yılın" başlangıcını teşkil etmesi umudunu dile getirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.