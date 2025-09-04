Haberler

Xi Jinping, Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso ile Bir Araya Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile Beijing'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Nguesso, Çin'de Japon saldırganlığına karşı direnişin 80. yıl dönümü anma törenleri için bulundu.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Nguesso, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
