Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Shanghai'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.
SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shanghai kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.
Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.
Kaynak: Xinhua