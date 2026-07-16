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Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Shanghai'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Shanghai'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shanghai kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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