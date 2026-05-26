Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Dostluk Madalyası Takdim Etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Dostluk Madalyası Takdim Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen törende Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası takdim etti. Xi, madalyanın iki ülke dostluğuna katkıları takdir ettiğini belirtirken, Vucic de bunu hayatının en önemli anlarından biri olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törende Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası takdim etti.

Xi, pazartesi günü düzenlenen törende bu madalyanın sadece Vucic'in Çin-Sırbistan dostluğuna yaptığı katkılara duyulan yüksek takdirin bir nişanı olmadığını, aynı zamanda da iki halkın yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşa edilmesi yönündeki samimi beklentilerini de yansıttığını vurguladı.

Xi, Çin'e temel çıkarları ve önemli meseleleri konusunda her zaman son derece kararlı ve net destek veren Vucic'in, Çin halkının saygısını kazandığını ifade etti.

Vucic ise bunun, hayatının en önemli anlarından biri olduğunu belirterek, madalyanın hem kendisi için büyük bir onur olduğunu hem de Sırbistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve kalkınma çabalarının takdir edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Çin'in her zaman daha küçük ülkelere saygı duyduğunu, zor zamanlarda Sırp halkının yanında olduğunu ve Sırbistan'ın kalkınmasına yardımcı olduğunu kaydeden Vucic, Çin'in destek ve yardımlarını asla unutmayacaklarını söyledi.

Sırbistan-Çin dostluğu için elinden gelen tümü çabayı göstermeye devam edeceğini dile getiren Vucic, ortak geleceğe sahip bir Sırbistan-Çin topluluğunun inşasını ileriye taşımak üzere Çin ile çalışacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor