Çin Cumhurbaşkanı Xi, Yeniden Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçilen Touadera'yı Kutladı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Faustin-Archange Touadera'ya kutlama mesajı göndererek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine ve işbirliğine önem verdiğini ifade etti.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Faustin-Archange Touadera'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günkü mesajında Çin ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin son yıllarda karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Xi, iki tarafın temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerine kararlı şekilde destek verdiklerini, çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini istikrarlı biçimde ilerlettiklerini belirtti.

Xi, Çin-Orta Afrika Cumhuriyeti ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade etti.

Xi, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde elde edilen sonuçları aktif biçimde hayata geçirmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı sürekli geliştirmek üzere Cumhurbaşkanı Touadera ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

