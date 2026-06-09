Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Kanada'nın Yeni Genel Valisi Arbour'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kanada Genel Valisi olarak göreve başlayan Louise Arbour'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günü gönderdiği mesajında, Çin-Kanada ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin iki ülkenin de ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve küresel barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkı sağladığını belirtti.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda, kazan-kazan sonuçları ve farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arama anlayışı temelinde Çin-Kanada yeni stratejik ortaklığını sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir bir çizgide ilerletmek, böylelikle iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Arbour ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua