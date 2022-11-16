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Xi, Güney Kore Devlet Başkanı'yla Görüştü

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Xi, Güney Kore Devlet Başkanı'yla Görüştü

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.

Xi, Güney Kore Devlet Başkanı'yla GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Xi, Güney Kore Devlet Başkanı'yla GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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