Xi, Güney Kore Devlet Başkanı'yla Görüştü
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BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.
BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel