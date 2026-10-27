Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Xi, eski Japonya Başbakanı Fukuda'nın ailesine taziye iletti, dört belgeye atıf yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine taziyelerini iletti. Xi, Fukuda'yı dürüst ve sorumluluk sahibi bir devlet adamı olarak nitelendirerek başbakanlığı döneminde dördüncü siyasi belgenin imzalandığını hatırlattı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine taziyelerini iletti.

Xi, salı günkü mesajında Fukuda'yı dürüstlüğü ve sorumluluk bilinciyle tanınan bir devlet adamı ve Çin halkının eski dostlarından biri olarak nitelendirdi. Xi, uzun yıllar Çin-Japonya dostluğunun geliştirilmesi için çalışan Fukuda'nın doğru bir tarih anlayışını savunduğunu ifade etti.

Fukuda'nın başbakanlığı döneminde Çin ile Japonya arasındaki dördüncü siyasi belgenin imzalandığını hatırlatan Xi, belgede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli ilkelerin ortaya konduğunu belirtti.

Boao Asya Forumu'nun yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Fukuda'nın Asya'da etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Xi, Çin'in Fukuda'nın Çin-Japonya ilişkilerine ve Asya'nın kalkınmasına yaptığı katkıları unutmayacağını vurguladı.

Xi, ailesinin Fukuda'nın mirasını sürdüreceği ve Çin-Japonya dostluğu için çalışmaya devam edeceği yönündeki temennisini de dile getirdi.

Xi ayrıca, Japonya'daki mevcut siyasetçilerin, kendilerinden önceki devlet adamlarının çabalarına değer vermeleri, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgeye bağlı kalmaları ve ikili ilişkilerin siyasi temelini korumaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi! 10 yıl önce ağabeyi de motosiklet kazasında ölmüş

Motosikletlinin ölümünde kahreden detay! 10 yıl sonra aynı kader
Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın yatırımcısı diken üstünde! Büyük kayıp yaşanabilir
Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor

Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Eski sevgilisini başından vurdu! Mezarlıkta yakalandı

Eski sevgilisini başından vurdu! Yakalandığı yer şaşkına çevirdi
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Kastamonu'da zihinsel engelli yeğenini hamile bırakan dayıya 24 yıl hapis cezası

Engelli genç hamile çıktı, DNA dayıyı gösterdi! İşte cezası