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Cop 15 2. Bölüm Üst Düzey Segmentinin Açılış Töreni

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Cop 15 2. Bölüm Üst Düzey Segmentinin Açılış Töreni

MONTREAL, 16 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP 15) ikinci bölümünün üst düzey segmentinin açılış töreni düzenlendi, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

MONTREAL, 16 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP 15) ikinci bölümünün üst düzey segmentinin açılış töreni düzenlendi, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Montreal Kanada Aralık Güncel Haberler

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