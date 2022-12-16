Cop 15 2. Bölüm Üst Düzey Segmentinin Açılış Töreni Güncel Haberler MONTREAL, 16 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP 15) ikinci bölümünün üst düzey segmentinin açılış töreni düzenlendi, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) MONTREAL, 16 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP 15) ikinci bölümünün üst düzey segmentinin açılış töreni düzenlendi, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Birleşmiş Milletler Montreal Kanada Aralık Güncel Haberler

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