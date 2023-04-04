Xi, Çkp Eğitim Kampanyasının Ciddiyetle Uygulanması Çağrısında Bulundu

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi Jinping, başkent Beijing'de, Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin incelenmesi ve uygulanmasına ilişkin eğitim kampanyası konulu...

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi Jinping, başkent Beijing'de, Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin incelenmesi ve uygulanmasına ilişkin eğitim kampanyası konulu bir çalıştayda önemli bir konuşma yaptı, 3 Nisan 2023. Pazartesi günkü çalıştaya Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng da katıldı. (Fotoğraf: Xie Huanchi /Xinhua)

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi Jinping, başkent Beijing'de, Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin incelenmesi ve uygulanmasına ilişkin eğitim kampanyası konulu bir çalıştayda önemli bir konuşma yaptı, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ülkenin yeni yolculuğunda ilerlemesi için uyumu ve gücü bir araya toplamak amacıyla Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin incelenmesi ve uygulanmasına yönelik eğitim kampanyasını yürütmek üzere somut çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, açıklamayı, Pazartesi günü parti genelindeki kampanyayla ilgili düzenlenen bir çalıştay sırasında yaptı.