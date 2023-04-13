Xi: Çin'in Modernizasyonu Net Hedef, Plan ve Stratejilere Sahip

GUANGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin modernizasyonunun, ülkenin gerçeklerini ve koşullarını dikkate aldığını ve net hedef, plan ve stratejilere sahip olduğunu söyledi.

GUANGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin modernizasyonunun, ülkenin gerçeklerini ve koşullarını dikkate aldığını ve net hedef, plan ve stratejilere sahip olduğunu söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki denetimleri sırasında Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin araştırma ve geliştirme merkezinde yaptı.

Çin modernizasyonunun temelde Batı modernizasyonundan farklı olduğunu kaydeden Xi, Çin'in, (kutuplaştırma ve yağma gibi özelliklere sahip olan) Batı modernizasyonu yolunu takip etmeyeceğini, çünkü bu yolun hiçbir yere çıkmadığını söyledi.

Xi, Çin modernizasyonun sağlam adımlarla ilerleyeceğini belirtti.