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Xi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Biraraya Geldi

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Xi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Biraraya Geldi

BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Bali Adası Güncel Haberler

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