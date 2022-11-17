Xi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Biraraya Geldi
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BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel