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Wuzhen'de İnternetin Işığı Fuarı'nda yapay zeka destekli robotlar ilgi gördü

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Wuzhen'de İnternetin Işığı Fuarı'nda yapay zeka destekli robotlar ilgi gördü
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2026 Dünya İnternet Konferansı Zirvesi, 4-5 Kasım tarihlerinde Çin'in Wuzhen kentinde düzenleniyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen İnternetin Işığı Fuarı'ndaki yapay zeka destekli robotlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

TONGXİANG, 5 Kasım (Xinhua) -- 2026 Dünya İnternet Konferansı Zirvesi, 4-5 Kasım tarihlerinde Çin'in Wuzhen kentinde düzenleniyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen İnternetin Işığı Fuarı'ndaki yapay zeka destekli robotlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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