Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden tarihi Yesemek'e ziyaret

Almanya'dan gelen akademisyen ve öğrenciler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Andreas Schachner ve Daniel Schwemer gözetiminde Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ni gezdi.

Ziyaret kapsamında heyete, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Yesemek Kazı Sorumlusu Atilla Engin eşlik etti.

Engin, ziyaretçilere Yesemek'te yürütülen kazı ve araştırmalar ile elde edilen son bulgular hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
