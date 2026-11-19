Wuhan'da 2026 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı çarşamba günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi olan Wuhan'da düzenleniyor. Çarşamba günü başlayan konferans, 20 Kasım'da sona erecek.
WUHAN, 19 Kasım (Xinhua) -- 2026 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenleniyor.
Çarşamba günü başlayan konferans, 20 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua