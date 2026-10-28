Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

WSJ, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine ara seçim sonrası saldırı uyarısını yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WSJ, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğunu ileri sürdü. Haberde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığına dair yeni emareler bulunduğu öne sürüldü.

ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edildi.

Haberde, iki ülke arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.

Washington yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Bölgedeki ABD güçlerinin mühimmatlarını stokladığı ve savaş uçaklarının saldırılara hazırlandığı ileri sürülen haberde, ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine gelecek ay katılabileceği öne sürüldü.

CNN'in haberinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

Tüm ülkede fenomen haline gelmişti! Guinness rekorunun peşine düştü
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Suçu çok ağır