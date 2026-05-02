"World Decolonization Forum" 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Küresel krizlerin temel nedenlerinin ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleneceği "World Decolonization Forum", 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 11-12 Mayıs'ta yapılacak "World Decolonization Forum"da dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası incelenirken, uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanlar İstanbul'da bir araya gelecek.

Forumda, geçmiş sömürgecilik faaliyetlerinin kalıcı izleri ve bu durumun dünyadaki mevcut krizleri nasıl etkilediği, akademisyenler ve uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Küresel krizlere çözüm bulmak ve akademi dünyasındaki sömürgeci kodları ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Forum, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları bilgi, güç ve fırsat eşitliğini yeniden ele almak üzere buluşturacak.

"Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması" ana temasıyla düzenlenecek Forumda, küresel sorunlar ele alınırken, işgalci politikalar, teknolojik değişimler, algoritmik sömürgecilik, veri sömürgeciliği, eğitim ve kültür alanlarındaki sömürgeci kodlar ve küresel eşitsizlik gibi konular tartışılacak.

Farklı konulardaki tematik oturumlarda, bu krizlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal sistemleri etkileyen sömürgeci geçmişle ilişkisi değerlendirilecek.

Farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirecek etkinlikte, dekolonyal teorinin kurucusu Walter Mignolo, sömürge karşıtı mücadelenin sembolü Frantz Fanon'un kızı ve uluslararası hukuk uzmanı Mireille Fanon, eski Fransız milli futbolcu ve ırkçılıkla mücadele aktivisti Lilian Thuram, Çin'in küresel stratejileri alanında uzman Guo Changgang, psikiyatrist-yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, fizik felsefecisi ve akademisyen Prof. Dr. Enis Doko, Orta Doğu siyaseti ve tarih uzmanı Prof. Joseph Massad, tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay ve küresel borç krizi uzmanı ve ekonomi politikçisi Ann Pettifor da katılımcılar arasında yer alacak.

Forumun ilk günü Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi'nin konseri ile sona erecek.

Farklı kültürlerin bilgi, düşünce ve geleneklerini bir araya getirmeyi hedefleyen Forum, akademi, medya, tarih yazımı ve bilim dünyasındaki tek taraflı bakış açısını tartışmaya açacak.

Forum, söylemde, trendlerde hakim olan sömürgeci yaklaşımın ötesine geçerek, her toplumun kendi kültürel kodlarına ve ihtiyaçlarına uygun özgünlükteki çalışmaların yapılabilmesi, bilginin üretimi ve dolaşımındaki adaletin sağlanabilmesi için bir çağrıda bulunacak.

Etkinlik, küresel bilgi üretiminde sadece belirli merkezlerin söz sahibi olması anlayışını sorgulayarak, farklı uzmanlık alanlarından isimlerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunabileceği ortak bir platform oluşturacak.

Bilgi çeşitliliğindeki yapısal eşitsizlikler ele alınacak

Forumun ana gündem maddelerinden birini, küresel bilgi tekelinin aşılması adına farklı alanlarda atılabilecek adımlar oluşturacak.

Bu kapsamda bilgiye erişimdeki eşitsizliklerin sürdüğü günümüz koşullarında kapsayıcı ve adil bir bilgi üretim modelinin nasıl hayata geçirilebileceği ele alınacak.

Forumdaki farklı oturumlarda, bilginin küresel çapta yayılmasındaki sömürgeci geçmiş, bilim dünyasındaki adaletsizlikler, akademik dışa bağımlılık, bilimsel araştırmalarda belirli dillerin baskın olması ve uluslararası yayıncılık sistemindeki küresel güç dengeleri değerlendirilecek.

Etkinlikte, bilim dünyasındaki yerleşik ayrımların ve tek tipleşmiş bakış açılarının sorgulanması hedefleniyor.

Forum kapsamında çok sesli, eleştirel düşünceyi esas alan ve işbirliğine dayanan yeni bilimsel yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Forum süreci üç aşamalı planla 2030'a kadar devam edecek

Forumun öncesi ve sonrasını kapsayan süreçte, akademik yayınlar, çevrimiçi seminerler, yuvarlak masa toplantıları, makaleler ve çeşitli medya içeriklerinden oluşan bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek.

Bilgi üretimini sömürgeci yapılardan arındırmayı amaçlayan forum, üç aşamalı uzun vadeli bir planın ilk adımını oluşturuyor.

İstanbul'da 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikle başlayacak sürecin, 2028'deki kurumsal değişim tartışmalarıyla devam etmesi ve 2030'da toplumsal hayata yönelik somut önerilerin ortaya konulmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

Uluslararası pek çok partner kuruluş İstanbul'da Forum için buluşacak

İstanbul, etkinliğin gerçekleştirildiği yer olmasının yanı sıra, Forumda ele alınan tarihsel süreçleri ve kültürel etkileşimleri yansıtan bir merkez niteliği de taşıyor.

Forumun ev sahipliğini İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Enstitü Sosyal yaparken, aralarında Al Jazeera Çalışma Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Fudan Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Leeds Üniversitesi IQBAL Eleştirel Müslümanlık Çalışmaları Merkezi, Malezya İslami Düşünce Enstitüsü, Bilgi Dolaşımı Araştırma Merkezi (CECIC), Shanghai Üniversitesi, Güney-Güney Kalkınma Tarihi Araştırmaları Değişim Programı (SEPHIS), Latin Amerika Sosyal Bilimler Konseyi (CLACSO???????), Endonezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Küresel Güney Enstitüsü (IGS) gibi kurumlar da Forumun partnerleri arasında yer alıyor.

Tüm ilgili kuruluşların temsilcileri sömürgecilik tarihini yeniden konuşmak üzere bir araya geliyor.

Uluslararası akademik ortakların desteğiyle yürütülen etkinlikle, daha adil ve çok sesli bir küresel yapının inşası için kalıcı, kurumsal ve bilimsel çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.

Forumda "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi de kamuoyuyla buluşacak

Forum kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi ise 9 Mayıs'ta, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın açılış konuşması ve serginin küratörü Hasan Mert Kaya'nın sergi sunumuyla AKM Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Sömürgeciliği yalnızca geçmişe ait bir tarihsel dönem olarak değil, bugüne uzanan çok katmanlı bir yapı olarak ele alan sergi, "Yağma" ve "Sömürü Mekaniği" başlıkları altında kültürel varlıkların yerinden edilmesinden emek, kaynak ve bilginin sistematik sömürüsüne uzanan bir hattı görünür kılıyor.

9 Mayıs'tan itibaren Forum süresince ziyarete açık olan sergide ziyaretçiler, köle gemisi kesit planı üzerinden geçerek başlayan deneyim rotasında sömürünün bedensel ve tarihsel izleriyle karşılaşacak.

Yağmanın belgeleri, arkeolojinin sömürgecilikle ilişkisi, kültürel sahiplenme örnekleri ve güncel sömürü biçimleri çok katmanlı bir anlatı içinde ziyaretçilere sunulacak.

Forumun ardından "Dekolonize Film Günleri" izleyicilerle buluşacak

Forumun ardından, 13-14 Mayıs'ta tarihi Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek olan "Dekolonize Film Günleri", sömürgecilikten direnişe, kültürel yağmadan kolektif belleğe uzanan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan Kongo'daki Belçika sömürgesine, Avustralya'daki yerli çocukların zorla asimilasyonundan Filistin Nakba'sına uzanan film seçkisiyle, geçmişteki sömürge pratikleri ile bugünün ekonomik, kültürel ve dijital sahiplenme biçimleri arasında eleştirel bağlar kurulması amaçlanıyor.

Bu yanıyla Forumun ana sergisiyle doğrudan bir diyalog kuran film günleri, izleyiciyi geçmişteki sömürge pratikleri ile bugünün dijital ve kültürel sahiplenme biçimleri arasında eleştirel bağlar kurmaya davet ediyor.

Film günlerinde 8 ayrı film gösterimi kamuoyuyla ücretsiz olarak buluşturulurken, yönetmen Mecid Mecidi, "Dekolonize Film Günleri"nin açılışında sinemaseverlerle görüşlerini paylaşacak.