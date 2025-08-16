West Virginia, Washington'a 300 Ulusal Muhafız Gönderecek

ABD'nin West Virginia eyaleti, Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente en az 300 Ulusal Muhafız göndereceğini açıkladı.

Trump yönetimi, Washington'daki güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek için ordu kullanımını genişletme çabalarını sürdürüyor.

West Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin bu girişimleri desteklemesi için Vali Patrick Morrisey'den talepte bulunduğu belirtildi.

Talebin ardından eyaletteki Ulusal Muhafız birliklerinin görevlendirildiği, en az 300 nitelikli personel ile görev için gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği belirtildi.

Vali Patrick Morrisey, "West Virginia, Başkan Trump'ın başkentimizin onur ve güzelliğini geri kazandırma çabalarını desteklemekten gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.