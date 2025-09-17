Washington'daki Kamu Güvenliği Acil Durumu Kapsamında Açılan Davalarda Eleştiriler Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinden bu yana gözaltına alınanlar hakkında açılan federal davaların büyük bir kısmının düşürülmesi mahkeme kaynaklarının boşa harcandığı yönünde eleştirilere yol açtı.

Başkent Washington'da suç oranlarının düşürülmesi amacıyla ilan edilen "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 50 kişi için federal mahkemede dava açıldı.

Bu davalardan en az 11'inin savcılar tarafından düşürülmesi, dosyaların yeterince incelenmeden açıldığı ve mahkeme kaynaklarının boşa harcandığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Bazı büyük jüri heyetlerinin de en az 6 davada iddianameyi reddetmesi, delillere güvenilmediğine ilişkin eleştirileri güçlendirdi.

ABD Sulh Ceza Hakimi Matthew Sharbaugh, iki davayı düşürerek, "Bu işlerin böyle yürümemesi gerek, sadece (düşen davaların) sayısının çokluğu bile bu konuyu mahkeme için gerçek bir endişe kaynağı haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, mayısta geçici olarak Washington DC Bölge Savcılığına atanan eski Fox News sunucusu Jeanine Pirro ise bazı hakim ve jüri heyetlerini "kişisel siyasetini yargıya yansıtmakla" suçladı.

Washington DC Bölge Savcılığı Sözcüsü Tim Lauer da yaptığı açıklamada, "ABD Savcısı Pirro ve ofisi, 1700'den fazla dava açarken delillerin götürdüğü her yolu takip etmekte, her davayı gelişmeler doğrultusunda sürekli değerlendirmekte, yasaları titizlikle uygulayarak hızlı adalet sağlamaya çalışmaktadır. Buna adaletin gerektirdiği durumlarda davaların düşürülmesi de dahildir." ifadelerini kullandı.

Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildi

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.