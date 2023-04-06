Washington'da Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılması için protesto düzenlendi

ABD Kongresinin önünde bir grup gösterici sarı tulumlar giyip kafalarına siyah torbalar geçirerek Guantanamo Hapishanesi'nde haksız yere tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını ve hapishanenin kapatılmasını istedi.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlaması ile Orta Doğu'da tutukladığı yüzlerce insanı hapsettiği Küba'daki Guantanamo hapishanesinin kapatılması için Washington'da gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, Guantanamo turuncu tulumlar giydi, kafalarına siyah çuvallar geçirdi ve ellerini kelepçeledi.

ABD Kongre binasının önünde yapılan eylemde göstericiler "Haksız yere tutulanları serbest bırakın", "Guantanamo'yu kapatın" yazılı pankartlar açtı. ???????

AA muhabirine konuşan ve adının Helen olduğunu belirten bir gösterici, "İşkencenin Şahitleri" adlı bir sivil toplum kuruluşunun gösteriyi organize ettiğini söyledi.

Guantanamo'da bir zamanlar 779 tutuklunun bulunduğunu ve şu anda 30 kişinin kaldığını söyleyen Helen, ABD'nin transfer ettiği çoğu kişinin çalışma izinleri olmadığı ülkelere gönderildiğini ifade etti.

Helen, "Kimlik yok, seyahat izni yok. İş bulamıyorlar çünkü insanlar onlardan korkuyor ve terörist olduklarını düşünüyorlar. Ancak transfer edilen bu kişilerden hiçbiri herhangi bir şekilde suça karışmadı. Ülkemiz onların suçsuz olduklarını hiçbir zaman kabul etmedi. 'Siz yanlış bir şey yapmadınız masumsunuz' demedi. Bu yüzden hepsi itham altında yaşıyorlar ve korkunç koşullarda yaşıyorlar. Guantanamo'nun kapatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Guantanamo'da bulunanların bir an önce serbest bırakılıp, kaybettikleri yıllar için tazminat ödemesini talep ettiklerini belirten Helen, "Hükümetimizin çok haksız davrandığını düşünüyoruz ve adımıza hiçbir insanın işkence görmesini istemiyoruz. Guantanamo'da işkence yapılması için ortam hazırlayan kişilerin hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda orada bulunanlar değil, onları orada tutan kişiler hapse atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Guantanamo hapishanesinin günün birinde kapatılacağını bekleyip beklemediği sorusuna Helen, umudunun olduğunu dile getirdi.

Kongre'nin hapishanenin kapatılmasını imkansız kılacak yasalar geçirdiğini belirten gösterici, "Orada hala bulunan kişiler çok yaşlılar ve 30 yıl orada kalmışlar. Onlardan birinin ciddi tıbbi durumu var ve bu rahatsızlığı için tedavi alamıyor. Hükümetimiz bu kişilere işkence yaparak, süresiz olarak gözaltında tutarak, yıllarını çalarak ve şimdi de çok haksız bir şekilde muamele ediyor. Adaletin yerini bulmasını ve hükümetimizin haksızlığına karşı çıkacağız." dedi.