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Washington'da Beyaz Saray yakınındaki saldırıda 5 kişi vuruldu, okullar kapatıldı

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Metropolitan Polis Departmanına göre Washington'da Beyaz Saray'a 1,5 kilometre mesafedeki Logan Circle semtinde silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu. Olay yerine yakın okullar kapatıldı, saldırgan aranıyor.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin vurulduğu bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin vurulduğu ifade edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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