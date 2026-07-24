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Washington'da uçak acil iniş yaptı, 11 kişi kurtarıldı

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ABD'nin Washington eyaleti açıklarında "Kenmore Air" şirketine ait bir uçağın acil iniş yapıp alev almasının ardından, uçaktaki 11 kişinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.

ABD'nin Washington eyaleti açıklarında "Kenmore Air" şirketine ait bir uçağın acil iniş yapıp alev almasının ardından, uçaktaki 11 kişinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Washington açıklarında acil iniş yapıp alev alan uçaktaki 11 kişinin tamamına ulaşıldığını belirtti.

Kazadan kurtulanlardan 4'ünün ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Uçağın acil iniş yapmasının sebebine dair henüz açıklama yapılmadı.

Kenmore Air Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kalkıştan yaklaşık 45 dakika sonra acil iniş yaptığını söyledi.

Kaynak: AA
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