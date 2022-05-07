WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi önündeki protestolar devam ediyor
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Mahkeme önünde alınan güvenlik önlemleri Protestocuların toplanması Açılan pankartlar WASHİNGTON - ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından başkent Washington'daki ABD Yüksek...
Mahkeme önünde alınan güvenlik önlemleri
Protestocuların toplanması
Açılan pankartlar WASHİNGTON - ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından başkent Washington'daki ABD Yüksek Mahkemesi önünde protesto gösterileri devam ediyor.
AA / Yasin Öztürk - Güncel