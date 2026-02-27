Haberler

Washigton, İsrail'deki ABD Hükümeti Personeline Bölgeden Ayrılması İçin Uyarı Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahran ve Washington arasında askeri çatışma endişesiyle beraber diplomatik müzakereler sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de "acil bir görevi olmayan ABD hükümet personeli ile aile üyelerinin, güvenlik riskleri nedeniyle" ülkeden ayrılmalarına izin veren bir uyarı yayımladı.

(ANKARA) - Tahran ve Washington arasında askeri çatışma endişesiyle beraber diplomatik müzakereler sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "acil bir görevi olmayan ABD hükümet personeli ile aile üyelerinin, güvenlik riskleri nedeniyle" ülkeden ayrılmalarına izin veren bir uyarı yayımladı.

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği web sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında,"27 Şubat 2026 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle ABD Misyonu İsrail'de görev yapan acil bir görevi olmayan ABD hükümet personeli ile aile üyelerinin ayrılmasına izin vermişti" ifadeleri yer aldı.

Uyarıda ayrıca, güvenlikle ilişkili gelişmelere bağlı olarak ABD hükümet çalışanlarının ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine seyahatlerinin önceden haber verilmeksizin kısıtlanabileceği veya yasaklanabileceği belirtildi. Açıklamada "ticari uçuşların halen mevcut olduğu dönemde", isteyen kişilerin İsrail'den ayrılmayı değerlendirmesi tavsiye edildi.

Uyarı, ABD'nin son günlerde Orta Doğu'daki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığı ve İran'la çatışma ihtimalinin tartışıldığı bir süreçte yapıldı.

Öte yandan ABD ve İran dün Cenevre'de üçüncü tur arabuluculu müzakereler yoluyla bir araya geldi. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilirken tarafların gelecek hafta Viyana'da teknik konular üzerine yeniden görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı

Yeni bakan memleketinde böyle karşılandı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı