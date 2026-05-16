Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Yapıcı Rol Oynamaya Hazır
BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini umduklarını söyledi.
Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wang, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizi konusunda iletişimi sürdürmeye ve krizin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: Xinhua