Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Yapıcı Rol Oynamaya Hazır

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini umduğunu ve krizin siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini umduklarını söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizi konusunda iletişimi sürdürmeye ve krizin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

