Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Yapıcı Rol Oynamaya Hazır

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini umduklarını söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin ve ABD'nin Ukrayna krizi konusunda iletişimi sürdürmeye ve krizin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua