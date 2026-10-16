Haberler

Wang Yi, Bakü'de Bayramov ile diplomatik ilişkilerin 35. yılını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wang Yi, Bakü'de Bayramov ile diplomatik ilişkilerin 35. yılını ele aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede iki taraf, önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin 35. yıldönümünü fırsat bilerek enerji, ulaşım, iklim, yapay zeka ve kültürel etkileşimlerde işbirliğini artırmayı vurguladı.

BAKÜ, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in stratejik rehberliğinde hızlı ilerleme yoluna giren, atılım niteliğinde gelişme sergileyen ve tarihinin en iyi dönemine ulaşan Çin-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğinde geniş ufuklar açıldığını söyledi.

Wang, uzun soluklu stratejik ortak olan Çin'in, Azerbaycan'ın kalkınmasını ve yeniden canlanmasını hızlandırma çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Wang, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) dönem başkanı olarak yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan'ı takdir ettiklerini ve Azerbaycan'ın CICA bünyesinde ve uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynamasını desteklediklerini vurguladı.

Önümüzdeki yılın Çin ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke cumhurbaşkanlarının vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve bu yıldönümünü iki ülkenin modernleşme hamlelerini ortaklaşa hızlandırma ve iki halka fayda sağlama konusunda bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Azerbaycan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bayramov ise samimi dost ve güvenilir ortaklar olan Azerbaycan ve Çin'in uzun soluklu bir dostluğa sahip olduğunu ve iki ülke arasında her seviyedeki yakın etkileşimlerin giderek arttığını ve ikili ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Bayramov, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını ve iki ülke cumhurbaşkanlarının rehberliği altında kapsamlı stratejik ortaklıklarını ilerletmeye, enerji, ulaşım, iklim değişikliği, yapay zeka ile halklar arası ve kültürel etkileşimler gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik çabaları artırmaya ve Orta Koridor'u desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

İki taraf, önümüzdeki dönemde ikili tatbiki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine derinlemesine görüş alışverişinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
4 milyon doları vurdu, estetik masasında yakalandı!

Yüzlerce kişiyi dolandırıp buhar olacaktı! Estetik masasından aldılar
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismine vefasızlık! Cenazede dikkat çeken eksiklik
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı

Aziz Yıldırım'a şok! Soruşturma başlatıldı
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü