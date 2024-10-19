Vural Çelik İçin Son Yolculuk

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii cenaze töreni düzenlendi. Törene Vural'ın oyuncu arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri anne Cemile Güzelordu ve kız kardeşi Kadriye Çelik kabul etti. Cenaze, öğlen kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Cenaze törenine katılan oyuncu Ferdi Akarnur, "Vural benim çok eski arkadaşım. Yani sözün bittiği yer, kalp krizi olduğu söyleniyor. Haziran ayında zaten bir kriz geçirmiş. Şekeri de varmış ama ne olursa olsun ölüm kötü. Ben uzun zamandır görmüyorum çünkü farklı işlerdeyiz. 30 senedir arkadaşım" diye konuştu.

'AİLEMDEN BİRİSİNİ KAYBETMİŞÇESİNE ÜZÜNTÜLÜYÜM'

Oyuncu Yavuz Seçkin, "Çok üzüntülüyüz, üzgünüz. Ben birkaç gündür ailemden birisini kaybetmişçesine üzüntülüyüm. Vural, son derece arkadaş canlısı, güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı. İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan, güzel bir kardeşimdi. Arada mesajlaşır, şakalaşırdık. Bizim bulunduğumuz sektör, etrafımız kalabalık gibi gözükür, etrafınızda çok fazla dostunuz, arkadaşınız varmış gibi hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu ama güzel şeyler olacaktı ben duyuyordum. Güzel birkaç tane projesi vardı, kabul edilmişti. Çok heyecanlanıyordu ama nasip olmadı. Yalnız başına vefat etti, keşke yanında birisi olsaydı" dedi.

'KALBİ ÇOK TEMİZDİ'

Vural Çelik ile beraber 'Seksenler' dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy, "2009 yılında bir tane skeç programında tanışmıştık biz Vural abiyle. Daha sonra 'Seksenler' dizisinde yolumuz kesişti. Yaklaşık dört sezon birlikte oynadık. Çok erken kayıp, muhteşem bir insandı. Kalbi çok temizdi, çocuk kalpliydi, çok eğlenceliydi. Onun olmadığı yerde sürekli bir şey eksikti. En son görüştüğümüzde sektörel bir konuşma yapmıştık. Her projede olması gereken bir insandı bence Vural abi, sektör mü küstü, o mu sektöre küstü ama durduğu yerde sosyal medyaya paylaşım yapardı oyunculuğu bıraktım diye, sonra şu anda oyunculuğa başlıyorum derdi. Çok güzel bir video paylaşmıştı evinde, 'zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye. Yalnızlığı ama kendi de seçti, sürekli abi-kardeş olarak konuşuyorduk. 'Hadi abi, hiç değilse hayatında nefes birisi olsun, elini tutacak, birlikte zaman geçireceğiniz birisi olsun' diye ama mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı" ifadelerini kullandı. Rol arkadaşı Begüm Öner ise, "Çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardandı bence Vural abi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım yok o yüzden teşekkür ediyorum bize yaşattığı her gülümseme için. İnşallah huzur içinde yatsın" dedi.

'ÇOK GÜLDÜRÜRDÜ BİZİ'

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, "Çok kendine özgü, çok farklı bir enerjisi olan, çok güldürürdü bizi, eğlenceli bir insandı. Aynı zamanda da bence bir çocuktu. Çocuk gibi duyguları vardı, çocuk gibi gülerdi, çocuk gibi üzülürdü. Bir gelirdi ben dahil dünyadaki herkese küsmüş, 6 ay küserdi sonra kimsenin haberi yok bir anda gelir barışırdı. Yine kimsenin haberi yok" diye konuştu.

'BU YAPTIĞI SON ŞAKA OLDU'

Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik ise, "Ordu'ya gelecekti, bacım geleceğim dedi. Havaalanı kapalı dedi, kokunu içime çekeceğim ablacım dedi. Artık bana kim bacım diyecek. Kim bir şey istiyor musun bacım diyecek. Kim bana sürpriz yapacak. Babamdı, atamdı, her şeyimdi. Çocuk gibiydi hemen küserdi, bir şey desek alınırdı. Çocuk ruhluydu, abim yalnız yaşardı. Yalnız yaşamayı o istedi, her gün görüntülü görüşürdük yaklaşık bir buçuk saat. Ben Ordu'ya taşındım oraya gelecekti. Boztepe'ye çıkarız kardeşim dedi, mangal yaparız dedi. Seni çok özledim bacım derdi. Bu yaptığı son şaka oldu" diye konuştu. Oyuncu Sarp Apak, "Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmaya geldik. Bir süredir göremiyordum kendisini, sağlık sorunları vardı. Maalesef kaybettik, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.