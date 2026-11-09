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Von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulundu

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve korunması çağrısında bulundu. Von der Leyen, Romanya ve Bulgaristan ziyaretinde liderlerle Karadeniz'deki durumu ve AB'nin daha güçlü yanıtını ele alacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve korunması çağrısında bulundu.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya ve Bulgaristan'a resmi ziyaretinin başladığını duyurdu.

"Güvenlik tehditlerinin tırmandığı, saldırıların arttığı ve masum insanların hayatını kaybettiği Karadeniz bölgesine" yönelik ziyaretinde Romanya ve Bulgaristan'da liderlerle bir araya gelerek sahadaki durumu ve Avrupa'nın buna karşı nasıl daha güçlü bir yanıt verebileceğini ele alacağını kaydeden von der Leyen, ziyareti öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Von der Leyen, "Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi yeniden tesis edilmeli ve korunmalıdır. Gıda ve enerji altyapısını kapsayan bir ateşkes çağrısına verdiğimiz desteği yineledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile devam eden barış girişimlerini ve bu hafta Abu Dabi'de yapılacak görüşmeleri ele aldıklarına işaret eden von der Leyen, AB'nin ortaklarıyla birlikte görüşmelerde yer alacağını belirtti.

Von der Leyen, 13 Kasım'da Dublin'de düzenlenecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne Zelenskiy'nin de katılacağını kaydederek, "Barışa yönelik sonraki adımları görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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