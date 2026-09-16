Von der Leyen, AB’nin İsrail’e karşı tutum alamamasına üyeler arasındaki bölünmüşlüğü gerekçe gösterdi:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerine karşı etkili adımlar atamamasına yönelik eleştirilere, üye ülkeler arasında gerekli çoğunluğun sağlanamadığını savunarak yanıt verdi.

Von der Leyen, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Filistin'deki duruma değindi.

Avrupa halkının "Gazze'deki derin acı ve Batı Şeria'da dizginlenemeyen yerleşimci şiddeti"nden derinden etkilendiğini vurgulayan von der Leyen, "İsrail hükümetinin yasa dışı E1 yerleşim projesini ilerletme kararı kabul edilemez." dedi.

Von der Leyen, Komisyonun İsrail'in eylemlerine karşı harekete geçmemesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt niteliğinde şunları kaydetti:

"Geçen yıl, bir dizi tedbir önererek Avrupa'yı harekete geçmeye çağırmıştım. Üye ülkelerin ortak tepki için gerekli çoğunluğu sağlayamaması, pek çok Avrupalı ??için üzüntü vericidir. Bazı üye devletler harekete geçti, diğerleri de bunu yapmayı değerlendiriyor. Avrupa bölündüğünde, olayların gidişatını değiştiremez."

AB Komisyonu Başkanı, "İki devletli çözüm umudunu canlı tutmak, Avrupa'nın üstlendiği bir roldür." mesajını verdi.

Von der Leyen'e yönelik eleştiriler

Von der Leyen ve AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılına yaklaşırken İsrail'e karşı yeterli ve etkili adımları atmamakla eleştiriliyor.

Eleştiriler özellikle AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmaması, İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmaması ve İsrail üzerinde yeterli siyasi baskı kurulmaması üzerinde yoğunlaşıyor.

Son olarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleriyle AB arasındaki ticaretin yasaklanmasına yönelik Birlik çapında tedbir alınmaması ve 8 üye ülkenin bu konuda tek başına hareket etme kararı alması da eleştirilerin odağında yer aldı.

AB kurumlarında çalışan binlerce personelin yanı sıra Avrupa Parlamentosundaki bazı siyasi gruplar da Birliği, Gazze konusunda etkisiz ve tutarsız kalmakla suçluyor.

Kaynak: AA